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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

РФ изучит варианты обеспечения своих прав в связи с намерением "Нафтогаза" взыскать $5 млрд

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия рассмотрит все варианты юридического обеспечения своих прав в связи с намерением украинского "Нафтогаза" взыскать 5 млрд долларов с российской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Прокомментировать информацию о намерении "Нафтогаза" Пескова попросили журналисты в ходе общения с ним в пятницу. У пресс-секретаря уточнили, как в Кремле оценивают перспективы судебного рассмотрения этой ситуации.

"Я нюансы не знаю, точно не могу ответить на ваш вопрос. В любом случае, все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав", - сказал Песков.

НАК "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний группы "Нафтогаз" подали ходатайство в окружной суд США по округу Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало Россию уплатить $5 млрд (включая проценты) компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму, говорится в сообщении на сайте компании.

Дмитрий Песков Нафтогаз РФ Украина
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