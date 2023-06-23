Арестованы 6,3 млрд руб. на счетах "дочки" Tecnimont по иску субподрядчика проекта "ЕвроХима"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд наложил арест на средства ООО "МТ Руссия", российской "дочки" Maire Tecnimont, в размере почти 6,3 млрд рублей по двум искам ООО "Велестрой", субподрядчика строительства завода аммиака и карбамида в Кингисеппе (проект "ЕвроХим Северо-Запад-2", ЕХСЗ-2).

Суд удовлетворил заявления "Велесстроя" о принятии обеспечительных мер по искам к "МТ Руссия", отменив решение первой инстанции, ранее отказавшей в аресте счетов, следует из картотеки суда. Решение также запрещает банку "ФК Открытие" осуществлять платежи по банковским гарантиям возврата авансового платежа, выданным в пользу "МТ Руссия" в обеспечение обязательств "Велесстроя", если требования об осуществлении таких платежей не подтверждены судебным актом арбитражного суда РФ.

"Велесстрой" в конце 2022 года подал в Арбитражный суд Москвы иск к "МТ Руссия" о взыскании 2,22 млрд рублей задолженности за субподрядные работы при строительстве завода "ЕвроХима" в Кингисеппе. Третьей стороной по иску был привлечен оператор проекта – ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2". В конце мая суд удовлетворил этот иск в полном объеме.

В марте 2023 года "Велесстрой" подал еще один иск к "МТ Руссия" - о расторжении договора субподряда по проекту в Кингисеппе и взыскании задолженности в размере 4,05 млрд рублей (производство по нему приостановлено до вступления в силу решения по первому иску). Таким образом, общая сумма требований по двум искам составила почти 6,3 млрд рублей, что эквивалентно 13% от общего размера дебиторской задолженности "Велесстроя" на конец 2022 года.

По данным бухгалтерской отчетности, приведенным истцом, у "МТ Руссия" недостаточно денежных средств и других активов для погашения своих обязательств. Текущий размер чистых оборотных активов ответчика составляет не более 3,7 млрд рублей с учетом урегулирования обязательств перед другими контрагентами (за 2022 год компания получила иски на сумму более 4 млрд рублей), следует из определения суда апелляционной инстанции. Обязательства перед "Велесстроем" превышают "самый оптимистичный размер предполагаемых оборотных активов ответчика", согласился с истцом суд.

Кассационная инстанция отказалась удовлетворить ходатайство "МТ Руссия", просившей приостановить исполнение определения об обеспечительных мерах, по иску на 2,22 млрд рублей.

"ЕвроХим" и Tecnimont летом 2020 года заключили контракты на строительство ЕХСЗ-2 мощностью 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Общая стоимость соглашений составляла $643 млн и 393 млн евро.

В мае 2022 года Tecnimont приостановила исполнение контрактных обязательств по проекту в связи с невозможностью выполнения работ из-за прекращения поставок импортных материалов и оборудования, сообщала компания в отчетности. В июле "МТ Руссия" уведомила субподрядчика "Велесстрой" о приостановлении работ по договору субподряда.

В августе "ЕвроХим" уведомил Tecnimont о расторжении контрактов в связи с их невыполнением и подал иск к подрядчику. К этому моменту инженерные работы были завершены на 99%, закупка материалов - на 92%, строительные работы - на 31%. Общая готовность проекта составляла 70%, уточняла итальянская компания.

Tecnimont и "МТ Руссия", в свою очередь, обратились в Международную торговую палату (ICC) с требованием признать, что контракты были расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке, и обязать "ЕвроХим" выплатить компенсацию в размере 400 млн евро. "ЕвроХим" направил встречную претензию на компенсацию в размере 800 млн евро. По ожиданиям Tecnimont, решение по этому спору будет принято судом не ранее конца 2025 года.

"ЕвроХим" также пытается через суд добиться выплат от банков, давших гарантии по проекту, в связи с приостановкой исполнения контрактов подрядчиком. Оператор проекта - ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2" - осенью 2022 года подал в Высокий суд Англии и Уэльса соответствующий иск на 212 млн евро к Societe Generale SA и ING Bank NV.