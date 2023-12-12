Подрядчики завода "ЕвроХима" в Кингисеппе договорились о мировой по искам на 6,3 млрд руб.

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Российская "дочка" Maire Tecnimont – ООО "МТ Руссия" – и ООО "Велесстрой" договорились об урегулировании долга за выполнение субподрядных работ по проекту "ЕвроХим Северо-Запад-2" (ЕХСЗ-2).

"Велесстрой" в суде взыскивал с "МТ Руссия" в общей сложности почти 6,3 млрд рублей долга за субподрядные работы при строительстве завода "ЕвроХима" в Кингисеппе.

Арбитражный суд Москвы 11 декабря прекратил производство по одному из исков "Велесстроя" – на сумму 4,1 млрд рублей – после того, как стороны подали заявление об утверждении мирового соглашения, следует из картотеки суда. Аналогичное заявление "МТ Руссия" и "Велесстрой" подали и по второму иску на 2,2 млрд рублей. Заседание по этому делу назначено на 13 декабря.

Детали мирового соглашения в картотеке суда не раскрываются. В "Велесстрое" не ответили на запрос "Интерфакса". В "ЕвроХиме", который выступает третьей стороной по одному из исков, отказались от комментариев.

Как сообщалось, "Велесстрой" в конце 2022 года подал в Арбитражный суд Москвы иск к "МТ Руссия" о взыскании 2,2 млрд рублей задолженности за субподрядные работы по проекту ЕХСЗ-2. Третьей стороной по иску был привлечен оператор проекта – ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2". В мае 2023 года суд удовлетворил этот иск в полном объеме, апелляционная инстанция сохранила решение в силе.

В марте 2023 года "Велесстрой" подал еще один иск к "МТ Руссия" – о расторжении договора субподряда по проекту в Кингисеппе и взыскании задолженности в размере 4,1 млрд рублей.

Летом суд наложил арест на средства "МТ Руссия" в размере почти 6,3 млрд рублей в качестве обеспечительных мер по этим искам.

По данным бухгалтерской отчетности "МТ Руссия", которые приводил в суде истец – "Велесстрой", у компании было недостаточно денежных средств и других активов для погашения своих обязательств. Размер чистых оборотных активов ответчика составлял не более 3,7 млрд рублей с учетом урегулирования обязательств перед другими контрагентами (за 2022 год компания получила иски на сумму более 4 млрд рублей), следует из определения суда от июня 2023 года.

"ЕвроХим" и Tecnimont летом 2020 года заключили контракты на строительство ЕХСЗ-2 мощностью 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Общая стоимость соглашений составляла $643 млн и 393 млн евро.

В мае 2022 года Tecnimont приостановила исполнение контрактных обязательств по проекту в связи с невозможностью выполнения работ из-за прекращения поставок импортных материалов и оборудования, сообщала компания в отчетности. В июле "МТ Руссия" уведомила субподрядчика "Велесстрой" о приостановке работ по договору субподряда.

В свою очередь "ЕвроХим" в августе прошлого года уведомил Tecnimont о расторжении контрактов в связи с их невыполнением и подал иск к подрядчику. К этому моменту инженерные работы были завершены на 99%, закупка материалов - на 92%, строительные работы - на 31%. Общая готовность проекта составляла 70%, уточняла итальянская компания.

Tecnimont и "МТ Руссия" обратились в Международную торговую палату (ICC) с требованием признать, что контракты были расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке, и обязать "ЕвроХим" выплатить компенсацию в размере 400 млн евро. "ЕвроХим" направил встречную претензию на компенсацию в размере 800 млн евро. По ожиданиям Tecnimont, решение по этому спору будет принято судом не ранее конца 2025 года.

"ЕвроХим" также пытается через суд добиться выплат от банков, давших гарантии по проекту, в связи с приостановкой исполнения контрактов подрядчиком. Оператор проекта - ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2" - осенью 2022 года подал в Высокий суд Англии и Уэльса соответствующий иск на 212 млн евро к Societe Generale SA и ING Bank NV.