Минобороны РФ сообщило об уничтожении реактивных снарядов HIMARS и авиабомб в зоне СВО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS и управляемые авиационные бомбы JDAM производства США уничтожены за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты "Точка-У", а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США", - сказал Конашенков в пятницу.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооружённых сил РФ "в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах".

"Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна Донецкой народной республики, Акимовка и Копани Запорожской области", - сказал Конашенков.

Российские военные ночью нанесли групповой ракетный удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявил он.

Российские военные за прошедшие сутки отразили атаки ВСУ на трех направлениях.

"На южно-донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: более 130 военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Он заявил, что на положском тактическом направлении, а также в Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

На донецком направлении "активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка Донецкой народной республики", сказал Конашенков.

По данным представителя Минобороны, на этом направлении потери армии Украины составили: более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б".

Также он сообщил, что в ДНР уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны.

"На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - заявил представитель военного ведомства.

По словам Конашенкова, в ЛНР, ДНР и Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

"На красно-лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Площанка Луганской народной республики, а также в Серебрянском лесничестве", - сообщил он.

"За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - заявил Конашенков.

От сказал, что на херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери армии Украины составили: более 40 военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.