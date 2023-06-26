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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:58

Минобороны РФ сообщило об ударе ракетами комплекса "Искандер" по инфраструктуре ВСУ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" Западного военного округа нанес удары по объектам вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Кадры боевой работы расчета ОТРК опубликовало в понедельник Минобороны России.

В сопроводительном тексте к видеоматериалу говорится, что удары нанесены "по объектам инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции".

ОТРК "Искандер-М", которыми оснащаются Вооруженные силы РФ, "относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров". "Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

"В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлёте к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь их невозможно", - говорится в сообщении.

По официальной информации, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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