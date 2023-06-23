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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Небензя заявил, что Россия не использует иранские дроны в СВО на Украине

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия не использует беспилотники иранского производства в специальной военной операции на Украине и не видит смысла для расследования этого вопроса со стороны ООН, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Уже не в первый раз мы слышим обвинения в использовании иранских дронов на Украине, мы категорически не согласны с ними, обвинения безосновательны", - сказал журналистам Небензя.

"Резолюция СБ ООН 2231 не дает мандат на проведение расследований", - добавил он, отметив, что российская сторона не видит ни юридических оснований, ни практического смысла в проведении подобной экспертизы.

Ранее в пятницу постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд и группа дипломатов других западных стран обвинили Россию в использовании дронов иранского производства в ходе специальной военной операции на Украине.

Василий Небензя ООН Украина Иран
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