Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана военное и военно-техническое сотрудничество

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Ирана Мохаммад Багери в ходе переговоров по телефону в среду подтвердили настрой на развитие контактов в военной сфере, сообщило военное ведомство РФ.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран дивизионным генералом Мохаммадом Багери", - говорится в сообщении.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - заявили в Минобороны РФ.

"Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере", - отмечается в сообщении.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки", - добавили в Минобороны РФ.

Официально сообщалось, что в 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-300 "Фаворит" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Это оборонительные системы, которые не попадали под действовавшие тогда ограничения Совбеза ООН.