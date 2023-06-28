Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана военное и военно-техническое сотрудничество

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Ирана Мохаммад Багери в ходе переговоров по телефону в среду подтвердили настрой на развитие контактов в военной сфере, сообщило военное ведомство РФ.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран дивизионным генералом Мохаммадом Багери", - говорится в сообщении.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - заявили в Минобороны РФ.

"Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере", - отмечается в сообщении.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки", - добавили в Минобороны РФ.

Официально сообщалось, что в 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-300 "Фаворит" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Это оборонительные системы, которые не попадали под действовавшие тогда ограничения Совбеза ООН.

Минобороны РФ Иран Сергей Шойгу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

Госдума разрешила иностранным туристам расплачиваться картами в России

Госдума разрешила иностранным туристам расплачиваться картами в России

Песков сказал, что государство не имело отношения к бизнесу группы "Вагнер" в Африке

Помощник Путина обсудит украинское урегулирование со спецпосланником папы Римского

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

В МВД РФ начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины

В МВД РФ начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины

Экипаж противолодочного самолета Северного флота провел ледовую разведку в Арктике

Экипаж противолодочного самолета Северного флота провел ледовую разведку в Арктике

Решетников считает, что отмена НДС для туроператоров позволит снизить цены на отдых в РФ

Решетников считает, что отмена НДС для туроператоров позволит снизить цены на отдых в РФ

Что произошло за день: вторник, 27 июня

Хинштейн сообщил, что вопрос передачи техники "Вагнера" Росгвардии не обсуждается

Хинштейн сообщил, что вопрос передачи техники "Вагнера" Росгвардии не обсуждается
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });