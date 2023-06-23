Минобороны опровергло сообщения о нанесении удара военными РФ по позициям ЧВК "Вагнер"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что информация о нанесении российскими военными удара по позициям группы "Вагнер" не соответствует действительности.

"Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - говорится в сообщении военного ведомства, распространенном вечером в пятницу.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции", - отметили в Минобороны РФ.