ВСУ готовятся к наступлению на бахмутовском направлении, сообщило Минобороны РФ

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ВСУ сосредотачивают силы для наступления на артемовском (бахмутовском) направлении, воспользовавшись ситуаций вокруг главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ", - говорится в распространенном сообщении Минобороны РФ.

"Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии", - сообщили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ заявило, что информация о нанесении российскими военными удара по позициям "Вагнера" не соответствует действительности.

Затем Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о возбуждении против главы ЧВК дела о призывах к вооруженному мятежу.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин "проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, необходимые меры принимаются".