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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Американские истребители дважды активировали вооружения против самолетов ВКС РФ в Сирии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Истребители ВВС США два раза за сутки нарушили протоколы деконфликтации, активировав системы вооружений при сближении с самолетами ВКС РФ, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"За сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", включая два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии", - сказал он.

Замруководителя ЦПВС отметил, что в районе населенного пункта Сальхаб провинции Хама беспилотник незаконных вооруженных формирований произвел сброс самодельного взрывного устройства, погибли два мирных жителя.

Он добавил, что "за сутки из оккупированной США зоны Эт-Танф, где в лагере беженцев "Эр-Рукбан" сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, обеспечен выход десяти беженцев (четыре мужчины, одна женщина, пять детей)".

Сирия ВКС РФ ВВС США
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