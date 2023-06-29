Военные РФ сообщили об уничтожении пункта управления боевиков в Сирии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Удары по объектам незаконных вооруженных формирований в Сирии были нанесены в ответ на попытки боевиков атаковать объекты на территории, подконтрольной сирийскому правительству, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В целях пресечения продолжающихся попыток незаконных вооруженных формирований из Идлибской зоны деэскалации с применением БПЛА атаковать населенные пункты, находящиеся на подконтрольной властям САР территории в провинциях Идлиб и Латакия, 27 июня нанесены высокоточные удары по объектам боевиков в районе Сарджа в Идлибской зоне деэскалации", - сказал Гуринов.

По его данным, в результате ударов уничтожены пункт управления НВФ, склад с вооружением и боеприпасами, ликвидировано 18 боевиков.

Российский Центр призывает незаконные вооруженные формирования прекратить обстрелы позиций сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры. В противном случае, высокоточные удары авиации будут продолжены до полной ликвидации причастных к провокациям боевиков.

"Продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "Международной антитеррористической коалиции". За сутки зафиксировано 11 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции", - добавил Гуринов.