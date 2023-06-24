Губернатор Ростовской области призвал жителей не покидать дома без необходимости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома.

"Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что "сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка".