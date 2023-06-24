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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Ростове-на-Дону временно изменят схему движения транспорта

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о временном изменении схемы движения городского транспорта.

"В связи со сложившейся ситуацией временно будет изменена схема движения городского транспорта. Информация об изменении маршрутов транспорта будет размещена на сайте администрации" - написал Логвиненко в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал граждан не выходить без необходимости из дома, добавив, что правоохранители предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить их безопасность.

Глава региона также поручил городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова-на-Дону принять меры по нормальному функционированию городских коммуникаций.

Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко
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