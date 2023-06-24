Воронежские власти просят не пользоваться трассой М-4 "Дон" из-за военной колонны
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Воронежской области попросили жителей региона временно не пользоваться дорогой М-4 "Дон", по которой движется колонна военной техники, сообщает пресс-служба облправительства.
"По федеральной автомобильной дороге М-4 Дон движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами", - говорится в сообщении.
"Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области", - добавляет пресс-служба.