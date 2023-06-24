Что случилось этой ночью: суббота, 24 июня

Минобороны РФ опровергло атаку на позиции "Вагнера", против Пригожина возбуждено дело о призыве к мятежу, ростовчан призвали не приезжать в центр города

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе по позициям группы "Вагнер", распространяемые от имени ее руководителя Евгения Пригожина.

- ФСБ возбудила дело о призыве к мятежу по факту заявлений главы "Вагнера". Центр общественных связей ведомства охарактеризовал высказывания Пригожина как преступление и предательство и призвал бойцов группы не подчиняться его приказам.

- Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту РФ Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице "в связи с поступающей информацией" проводятся антитеррористические мероприятия. Об усилении мер безопасности объявил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

- Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр города. В областном центре временно изменится схема движения транспорта, отменены все массовые мероприятия. Кроме того, глава региона попросил ростовчан не покидать дома.

- Власти Воронежской области обратились к жителям с призывом временно не пользоваться трассой М-4 "Дон", пояснив, что по ней движется колонна военной техники. Липецкий губернатор попросил граждан отказаться от поездок в южном направлении.

- Минюст РФ внес в список иноагентов бизнесмена Леонида Невзлина и московского депутата Евгения Ступина.