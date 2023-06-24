Массовые мероприятия отменены в Воронежской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Воронежской области отменили все массовые мероприятия, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие", - написал он.

Ранее сообщалось, что Гусев призвал жителей региона отказаться от поездок по трассе М-4 "Дон", а также дорогам регионального и местного значения.