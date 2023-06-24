Тамбовский губернатор сообщил о контроле над всеми объектами инфраструктуры

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о принятых в регионе мерах безопасности.

"В связи с рядом событий в других регионах нашей страны, сообщаю, что ситуация в Тамбовской области спокойная, объекты инфраструктуры находятся под контролем. Все необходимые меры безопасности выполнены", - написал он в своем телеграм-канале.

Регион продолжает жить и работать в обычном режиме, добавил губернатор.

Ранее главы Воронежской и Липецкой областей сообщили об отмене всех массовых мероприятий в своих регионах.