Глава Ставропольского края заявил о стабильной обстановке в регионе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Все службы Ставропольского края работают в штатном режиме, запланированные мероприятия будут проведены, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Обстановка в Ставропольском крае спокойная, стабильная, все под контролем. Работа всех служб, обеспечение безопасности, движение на дорогах, планы проведения мероприятий - никаких изменений нет, все штатно", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он призвал не доверять возможным информационным провокациям и добавил, что если какие-то решения будут приниматься, то об этом сообщат из официальных источников.