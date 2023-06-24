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Глава Ставропольского края заявил о стабильной обстановке в регионе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Все службы Ставропольского края работают в штатном режиме, запланированные мероприятия будут проведены, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Обстановка в Ставропольском крае спокойная, стабильная, все под контролем. Работа всех служб, обеспечение безопасности, движение на дорогах, планы проведения мероприятий - никаких изменений нет, все штатно", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он призвал не доверять возможным информационным провокациям и добавил, что если какие-то решения будут приниматься, то об этом сообщат из официальных источников.

Ставропольский край
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