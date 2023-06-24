Губернатор Ставрополья выступил в поддержку президента РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина.

"Ставрополье - с Президентом! Наша сила в единстве", - написал он в своем телеграм-канале в субботу после обращения Путина к нации.

Ранее сообщалось, что обстановка в регионе спокойная. По словам Владимирова, все службы работают в штатном режиме, ни одно из запланированных мероприятий не отменялось.

В субботу президент РФ выступил с обращением к гражданам.