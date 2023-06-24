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Обращение президента РФ к гражданам. Полный текст

Путин назвал ударом в спину действия, которые раскалывают единство

Путин назвал ударом в спину действия, которые раскалывают единство
Президент России Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал действия создателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина "отступничеством и ударом в спину".

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"Действия, которые раскалывают наше единство - это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу", - сказал Путин в видеообращении.

Президент подчеркнул, что "битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас - любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри".

Он заявил, что обращается, в том числе, к тем, "кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру", толкнув на путь вооруженного мятежа.

"Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически: знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими. Обращаюсь и к тем, кого обманом, или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления: вооруженного мятежа", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия "сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее".

"Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могу воспользоваться и пользуются наши враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу", - сказал Путин.

Внутренняя смута наносит удар по государственности РФ, действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие, заявил президент РФ.

"Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации, это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом".

Вооруженные силы РФ и другие государственные органы получили необходимые приказы. По словам президента РФ, "дополнительные меры антитеррористической безопасности вводятся сейчас в Москве, Московской области и ряде других регионов".

Владимир Путин
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