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Глава Дагестана призвал местных жителей воздержаться от поездок в другие регионы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ситуация в Дагестане спокойная, все службы, обеспечивающие безопасность, работают как часы, сообщил в субботу глава Дагестана Сергей Меликов.

"На постоянной связи с коллегами. Дополнительных мер пока не требуется, но мы к ним готовы и будем незамедлительно реагировать в случае необходимости. Пока прошу по возможности воздержаться от поездок в регионы, объявившие режим КТО", - написал он в своем телеграмм-канале.

Меликов также призвал дагестанцев доверять только проверенным и официальным источникам.

Дагестан Сергей Меликов КТО
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