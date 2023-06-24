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Обращение президента РФ к гражданам. Полный текст

Матвиенко заявила, что Совет Федерации поддерживает Путина

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации полностью поддерживает президента России Владимира Путина и понимает важность консолидации всего общества, заявила в субботу спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"В Совете Федерации - палате регионов - есть полная поддержка Президента - гаранта Конституции - и ясное понимание того, насколько важна в текущей ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов Федерации", - говорится в заявлении Матвиенко в ее телеграм-канале.

По ее словам, "сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству".

Ранее в субботу глава государства выступил с обращением к гражданам.

Совет Федерации Валентина Матвиенко Владимир Путин
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