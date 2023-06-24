Путин сообщил о ситуации Лукашенко, Мирзиееву и Токаеву
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент проинформировал своих собеседников о ситуации", - рассказал Песков журналистам.
Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев в ходе разговора с Путиным отметил: "происходящие события - это внутреннее дело России". Как говорилось в сообщении, "президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации".