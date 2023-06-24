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Токаев в разговоре с Путиным заявил о важности конституционного порядка

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.

Путин проинформировал о ситуации в стране, отмечается в сообщении.

Токаев отметил, что "происходящие события - это внутреннее дело России".

Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития, подчеркнул президент Казахстана.

Как говорится в сообщении, "президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации".

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин
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