Минобороны РФ сообщило об авиаударе по украинским аэродромам Канатово и Днепр

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли групповой авиаудар по центрам радиотехнической разведки и авиатехнике вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромах Канатово в Кировоградской области и Днепр, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

Российские военные 23 июня в ответ на удар по мосту через Чонгарский пролив уничтожили склад с крылатыми ракетами Storm Shadow на украинской авиабазе в районе Староконстантинова в Хмельницкой области, заявил Конашенков.

Украинская армия в течение минувших суток продолжала попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском, донецком и красно-лиманском направлениях.

Конашенков сообщил, что на южно-донецком направлении в районе Времевского выступа действиями подразделений группировки войск "Восток", огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем "успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Макаровка, Новосёлка Донецкой народной республики (ДНР) и Левадное Запорожской области".

В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов ВСУ в районах населенных пунктов Новополь (ДНР) и Новодаровка Запорожской области уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин противника, сообщил Конашенков.

По его словам, "на Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яблоково Запорожской области".

"Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Преображенка и Новоданиловка Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170 украинских военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля, сообщил официальный представитель Минобороны России.

Также, сказал он, были уничтожены "боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20".

На донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск в течение прошедших суток отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Весёлое, Артемовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка (ДНР), сообщил Конашенков.

"В ходе боевых действий уничтожено более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал он.

"На бахмутовском тактическом направлении ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. В районе населенных пунктов Северск и Сухая Балка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сообщил Конашенков.

На красно-лиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки подразделений ВСУ в Серебрянском лесничестве, сказал он.

"В районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Также в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сообщил Конашенков.

По его данным, за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ягодное и Берестовое Харьковской области уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы", - сказал Конашенков.

Потери противника, сообщил он, "составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20".

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские установки "Акация" и две самоходные гаубицы "Гвоздика"", - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

Российские военные уничтожили два хранилища с топливом ВСУ в районе Днепропетровска, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 24 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 444 самолета, 240 вертолетов, 4775 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10319 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5218 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11152 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.