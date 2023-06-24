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РКН ограничил доступ к ряду ресурсов для пресечения призывов к участию в военном мятеже

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - На территории РФ заблокирован ряд интернет-ресурсов, чтобы пресечь распространение призывов к участию в военном мятеже, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже", - заявляет регулятор в субботу.

В РКН напомнили, что ранее следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье 279 Уголовного Кодекса РФ "по факту организации вооруженного мятежа".

Ранее в СМИ появилась информация о блокировке по требованию Генпрокуратуры паблика группы "Вагнер" в соцсети "ВКонтакте".

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