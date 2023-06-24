РКН заявил о возможном временном ограничении работы интернет-ресурсов в районах КТО

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В районах проведения контртеррористической операции возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Роскомнадзоре (РКН).

"В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов", - сказали в регуляторе в ответ на запрос агентства.

В РКН уточнили, что работа Telegram в настоящее время не ограничивается.

Ранее появилась информация о том, что пользователи в РФ жалуются на нестабильную работу мессенджера.

Режим контртеррористической операции введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области, сообщил в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК).