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Путин подписал закон о штрафах за использование банками иностранных мессенджеров

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение запрета для ряда финансовых и кредитных организаций на использование иностранных мессенджеров.

Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

КоАП дополняется новой статьей, в которой устанавливается ответственность за незаконное использование иностранных мессенджеров: штраф для должностных лиц может составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

Полномочиями по рассмотрению дел наделяются судьи, а по составлению протоколов по ним - должностные лица Роскомнадзора.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

В конце прошлого года был принят закон, который с 1 марта 2023 года запретил банкам и некредитным финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам ряда информации. Речь идет о запрете на использование иностранных мессенджеров для банков и некредитных финансовых организаций (профучастники рынка ценных бумаг, управляющие компании, инвестфонды, НПФ, депозитарии и т.д.).

Иностранные мессенджеры нельзя использовать для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, для передачи данных о переводах денежных средств при безналичных расчетах. Под запрет также подпала передача сведений, необходимых для осуществления платежей, и сведений о счетах и вкладах граждан России в банках.

Запрещено использование иностранных мессенджеров для проведения разного рода форм безналичных расчетов.

Под действие запрета также подпали компании с участием государства выше 50%, участники национальной платежной системы.

Согласно перечню, размещенному на сайте Роскомнадзора, по состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat. Как говорится на сайте РКН, "просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности".

Владимир Путин
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