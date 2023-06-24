Власти ограничили посещение Международного военно-морского салона в Кронштадте

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Доступ на Одиннадцатый Международный военно-морской салон (МВМС-2023) в Кронштадте 25 июня будет возможен только по спецпропускам, сообщил в телеграмм-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

"25 июня мероприятия Международного военно-морского салона 2023 будут проводиться только для специалистов. Будет введено ограничение прохода гостей и участников салона, допуск на территорию будет производится по специальным пропускам после предварительной аккредитации. Вход на причалы гавани Усть-Рогатка для осмотра экспозиции кораблей будет закрыт", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге начал свою работу Одиннадцатый Международный военно-морской салон (МВМС-2023).

Впервые площадкой проведения МВМС стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов" в Кронштадте.

Экспозиция предприятий кораблестроительной отрасли собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников, которые разместились в новом выставочном пространстве, включающем в себя также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов.