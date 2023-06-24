Пресс-служба Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение об остановке движения "Вагнера"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения бойцов группы по территории России, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

По сообщению пресс-службы, президент России Владимир Путин утром в субботу проинформировал Лукашенко о ситуации на юге России. Главы государств договорились о совместных действиях, после чего Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

"В развитие договоренностей, президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным", - сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Известно, что переговоры длились в течение всего дня, в результате чего стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.

Сообщается, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", - сообщают в пресс-службе.

Также в течение сегодняшнего дня президент Белоруссии провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации.