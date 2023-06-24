Что произошло за день: суббота, 24 июня

Обращение Путина к гражданам, переговоры Лукашенко и Пригожина, режим КТО в Москве и Воронежской области, передвижение техники "Вагнера" в Липецкой области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения бойцов "Вагнера" и деэскалации, сообщила пресс-служба президента Белоруссии. "На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", - говорится в сообщении.

- Президент РФ Владимир Путин утром в субботу выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что действия создателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина - "удар в спину нашей стране и нашему народу". Глава государства сказал, что внутренняя смута наносит удар по государственности РФ, действия по защите отечества будут жесткими. Президент РФ заявил, что не допустит повторения 1917 года и гражданской войны.

- В Москве, Московской и Воронежской областях утром в субботу был введен режим контртеррористической операции. В Москве и Подмосковье отменены массовые мероприятия, школьные выпускные перенесены, футбольные матчи не проводятся.

- Понедельник объявлен в Москве нерабочим днем. Исключение - органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городские службы. Власти призвали максимально воздерживаться от поездок по городу из-за возможного перекрытия движения в отдельных районах.

- Губернатор Воронежской области Александр Гусев днем сообщил об оперативно-боевых мероприятиях. В субботу также произошел пожар на нефтебазе в Воронеже. Как сообщили в МЧС РФ, пожарным удается сдержать распространение огня.

- Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о передвижениях техники "Вагнера" в регионе. По его словам, никаких сбоев в работе критической инфраструктуры нет. Некоторые дороги в Липецкой области специально повредили для затруднения проезда техники.

- Все рейсы отменены в субботу на главном автовокзале в Ростове-на-Дону. Жителей города предупредили о возможном проходе военной техники на улицах города. Вечером две крупные пробки образовались на трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области в направлении Москвы. Движение по трассе местами было перекрыто.

- Роскомнадзор ограничил доступ к некоторым ресурсам для пресечения призывов к участию в военном мятеже.