В Кремле сообщили, что уголовное преследование Пригожина будет прекращено

Там также добавили, что Пригожин "уйдет в Белоруссию"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он направится в Белоруссию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию," - сказал он журналистам.

Пескова также спросили, чем Пригожин будет заниматься в Белоруссии и какую должность там займёт, однако Песков затруднился ответить на этот вопрос.