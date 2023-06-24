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Пригожин заявил о возвращении колонн группы "Вагнер" в полевые лагеря

В Кремле сообщили, что уголовное преследование Пригожина будет прекращено

Там также добавили, что Пригожин "уйдет в Белоруссию"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он направится в Белоруссию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию," - сказал он журналистам.

Пескова также спросили, чем Пригожин будет заниматься в Белоруссии и какую должность там займёт, однако Песков затруднился ответить на этот вопрос.

Дмитрий Песков Белоруссия
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