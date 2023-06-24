Поиск
Важно
Пригожин заявил о возвращении колонн группы "Вагнер" в полевые лагеря

Песков сообщил о договоренности между Путиным и Лукашенко по поводу "Вагнера"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь общались вечером в субботу, и именно в ходе этого разговора была зафиксирована договоренность в отношении ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина.

"Вечерний разговор двух президентов, в котором, собственно, и была зафиксирована эта договоренность, был весьма продолжительный, откровенный, теплый и весьма конструктивный", - сказал Песков журналистам.

Кроме того, он подтвердил, что Путин разговаривал по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном, которого также "весьма детально проинформировал о событиях сегодняшнего дня".

Александр Лукашенко Владимир Путин Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Губернатор Ростовской области заявил о выходе колонны группы "Вагнер" из Ростова-на-Дону

В Кремле заверили, что бойцы "Вагнера", участвовавшие в "походе" на Москву, не будут преследоваться

Столичный транспорт работает в штатном режиме

Столичный транспорт работает в штатном режиме

Бойцы "Вагнера" готовятся покинуть Ростов-на-Дону

Понедельник остается нерабочим днем в Москве

Понедельник остается нерабочим днем в Москве

Два человека ранены в результате стрельбы в Бердянске

В Новоусманском районе Воронежской области сняты ограничения на передвижение транспорта

В Новоусманском районе Воронежской области сняты ограничения на передвижение транспорта

Беспилотник сбросил взрывное устройство на предприятие в Шебекине

Пригожин заявил о возвращении колонн группы "Вагнер" в полевые лагеря

Что произошло за день: суббота, 24 июня