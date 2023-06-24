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Пригожин заявил о возвращении колонн группы "Вагнер" в полевые лагеря

Глава Тульской области Дюмин не участвовал в переговорах с Пригожиным

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В пресс-службе правительства Тульской области опровергли информацию об участии губернатора Алексея Дюмина в переговорах с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках своих полномочий обеспечивает непрерывное и устойчивое управление регионом. И одна из самых главных задач - это обеспечение безопасности жителей региона и функционирование жизненно важной инфраструктуры. Обозначенные вопросы выходят за рамки полномочий Губернатора", - отметили в пресс-службе.

Ранее в ряде телеграм-каналов была размещена информация об участии Дюмина в переговорном процессе.

Алексей Дюмин Тульская область
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