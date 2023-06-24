Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с руководством "Вагнера"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко второй раз за день пообщались по телефону и обсудили итоги переговоров с Евгением Пригожиным и ситуацию с группой "Вагнер".

"Сегодня в 9 вечера президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону - сообщают в пресс-службе Александра Лукашенко", - информирует приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

Там отметили, что президент Белоруссии подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством группы "Вагнер". Президент России, в свою очередь, поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу, говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на пресс-службу президент Белоруссии сообщалось, что Лукашенко провел переговоры с руководителем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения бойцов группы по территории России.