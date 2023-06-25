Минобороны РФ сообщило о попытках наступления ВСУ на четырех направлениях

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Украинская армия в течение минувших суток продолжила попытки наступления на донецком, красно-лиманском, южно-донецком и запорожском направлениях, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Он сообщил, что на красно-лиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Кармазиновка и Червоная Диброва Луганской народной республики.

"Ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики. В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - отметил Конашенков.

По его данным, за сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих.

"На южно-донецком направлении, в районе Времевского выступа огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем группировки войск "Восток" в течение суток отражены две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населённого пункта Приютное Запорожской области", - сообщил Конашенков.

"На запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Кроме того, ударами оперативно-тактической и штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике противника в районе города Орехов и населенного пункта Новоданиловка Запорожской области", - сказал официальный представитель Минобороны России.

По его словам, "общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30".

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка Харьковской области. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, а также два пикапа", - сообщил Конашенков.

На херсонском направлении, сказал он, "в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США".

Десять атак ВСУ отражены за минувшие сутки в районе Артёмовска (Бахмута) рядом с Орехово-Василевкой, Курдюмовкой, Ягодного, Зализнянского и Дубово-Василевки ДНР, сообщил Конашенков.

По его словам, "еще четыре атаки украинских войск отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское Донецкой народной республики".

"В ходе боев потери противника составили до 430 украинских военнослужащих, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщил Конашенков.

За сутки уничтожены четыре склада боеприпасов армии Украины в ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета "Точка-У", а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - сказал представитель Минобороны.

По данным Конашенкова, российскими средствами ПВО также уничтожены четыре украинских беспилотника в ЛНР и ДНР.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 108 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах", - отметил он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 444 самолета, 240 вертолетов, 4779 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10348 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11179 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель военного ведомства.