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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:58

Российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Позиции двух бригад украинской армии были атакованы российской штурмовой и армейской авиацией, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Штурмовая и армейская авиация группировки войск нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной техники из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-ей отдельной бригады территориальной обороны", - сказал Зыбинский.

Он также сообщил, что в ходе боевых действий на купянском направлении артиллерий группировки войск "Запад" вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР). Кроме того, сорваны две попытки противника провести ротацию подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Новомлынск и Тимковка (Харьковская область).

"В полосе обороны Первой танковой армии в ходе контрбатарейной борьбы огнем самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожен минометный расчёт противника в районе населенного пункта Вишневое (Запорожская область)", - сообщил Зыбинский.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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