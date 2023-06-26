Переселенным из-за обстрелов жителям Белгородской области выплачено 1,8 млрд руб.

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Белгородская область полностью перечислила поступившие из федерального бюджета средства в сумме 1,8 млрд рублей на выплаты переселенным из-за обстрелов жителям приграничных территорий, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания в понедельник.

"Ждем сейчас второго транша", - сказал Гладков.

По информации министра соцзащиты населения и труда Елены Батановой, единовременную выплату в 10 тыс. рублей получила 51 тыс. отселенных жителей из 57 тыс. человек, которым положена эта выплата.

Матпомощь в 50 тыс. рублей перечислена 27,5 тыс. человек. По ее словам, это примерно половина тех, кто числится в списках получателей.

"Остальные средства будут направлены, как только появится второй транш", - пояснила Батанова.

Ранее сообщалось, что жители Белгородской области, покинувшие свои дома из-за обстрелов, получат единовременные выплаты от государства: матпомощь в размере 10 тыс. рублей и выплату за частичную утрату имущества в размере 50 тыс. рублей. Помощь предоставляется тем, кто был зарегистрирован в населенных пунктах, где введен режим ЧС, на дату введения этого режима, по населенным пунктам Грайворонского городского округа - на 22 мая, по Шебекинскому городскому округу - на 31 мая.

Для помощи пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской области из федерального бюджета выделено 3,85 млрд рублей.