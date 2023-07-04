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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Гладков оценил ущерб от украинских обстрелов Белгородской области более чем в 20 млрд руб.

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, ущерб от обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ превышает 20 млрд рублей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний момент мы приступили к восстановлению. Сейчас мы понимаем, что пять многоквартирных домов у нас полностью разрушены, 81 частный дом, более 1200 квартир и домов требуют ремонта. Общий объем, мы посчитали предварительно - 5 млрд рублей на восстановление жилья, 10 млрд на восстановление предприятий, более 5 млрд - на восстановление учреждений социальной сферы", - сказал Гладков, выступая по видеосвязи на заседании генсовета партии "Единая Россия" во вторник.

Он отметил, что региональные власти по всем вопросам активно взаимодействуют с федеральным правительством.

"Доложили председателю правительства, работаем с заместителями председателя правительства, с министрами. Сейчас надеюсь на то, что помощь поступит своевременно, так же как поступила помощь от правительства на единовременные выплаты в 10 тысяч, 50 тысяч рублей и на содержание пунктов временного размещения", - подчеркнул Гладков.

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По словам губернатора, обстановка в Шебекино за последнее время нормализуется, в город возвращаются жители, у которых не пострадало жилье. До 1 августа предстоит провести ремонт жилых зданий, а до 1 декабря полностью восстановить жилье.

"Надеюсь, оперативная обстановка нам позволит", - подчеркнул Гладков.

Белгородский губернатор обратился к руководству партии "Единая Россия" с просьбой на законодательном уровне принять решение об оказании помощи населению, имущество которого было полностью утрачено в результате разрушения жилья.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что такие вопросы будут решены в оперативном порядке.

"Мы в максимальной степени быстро постараемся рассмотреть те вопросы, которые вы поставили, включая выход с определенными законодательными инициативами в части восстановления и Шебекино, но и вообще по поддержке и помощи гражданам", - сказал Медведев.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область Украина
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