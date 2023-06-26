Белоусов сообщил о бесперебойной работе российского ритейла в субботу

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Перебоев в торговой сфере в субботу, когда была предпринята попытка вооруженного мятежа с участием ЧВК "Вагнер", не наблюдалось, несмотря на локальный рост спроса в отдельных регионах.

"Отмечался некоторый рост спроса, в основном это касалось южных регионов. В Ростовской области, по данным отдельных сетей, трафик вырос на 10-15%, в Липецкой - на 30%, в Воронежской - на 50%. Но тоже никаких перебоев с торговлей не было, запасов хватило и с большим резервом", - сообщил первый замглавы правительства Андрей Белоусов на совещании главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.

К вечеру понедельника ведомства планируют завершить анализ динамики цен на социально значимые продукты, проводятся замеры, отметил Белоусов. "Но судя по первым данным, тоже пока все стабильно, ничего не происходит", - добавил он.

По словам первого вице-премьера, объем запасов товаров первой необходимости на складах сформированы на срок от двух недель до месяца.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на совещании, отметил, что в период обострения главной задачей ритейла оставалось бесперебойное снабжение населения товарами первой необходимости, при этом министерство рекомендовало не ограничивать продажу социально значимых товаров.

"Ориентировали коллег не прибегать к ограничениям на продажу. Опыт у нас в этом направлении уже сложился. В этом не было необходимости, поскольку наши сети еще с начала пандемии постоянно держат многодневный запас на социально-значимые товары", - доложил Мантуров.

Он также сообщил, что были проработаны альтернативные маршруты доставки товаров в торговые сети. "С регионами отработали маршруты подвоза продуктов из крупных распределительных центров. И хотел бы отметить эффективную работу на местах. В условиях перекрытия дорог удалось быстро отстроить альтернативную логистику. Но эти новые маршруты были, по сути, для подстраховки, задействовать их нам не пришлось", - сказал вице-премьер.

Сейчас вся работа подведомственных Минпромторгу отраслей переведена в штатный режим, подчеркнул Мантуров.