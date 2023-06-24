Генпрокуратура РФ назвала законным возбуждение уголовного дела против главы "Вагнера"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Возбуждение уголовное дела в отношении главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина законно и обосновано, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа", - заявили в надзорном ведомстве.

"Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - добавили в прокуратуре.