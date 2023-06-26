Минобороны РФ сообщило о продолжении попыток ВСУ наступать на ряде направлений

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Украинская армия в течение минувших суток продолжила попытки наступательных действий на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"В течение прошедших суток вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжили попытки наступательных действий на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях", - сказал Конашенков.

По его словам, на донецком направлении в районе населённого пункта Спорное Донецкой народной республики (ДНР) "действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено две атаки противника".

"В ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США", - сообщил Конашенков.

На красно-лиманском направлении, сказал он, подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики (ЛНР), Терны и Торское (ДНР).

В районе населённого пункта Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил официальный представитель Минобороны России.

"За сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - сказал он.

На южно-донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь (ДНР), сообщил Конашенков.

По его словам, "на запорожском направлении в районе населенного пункта Работино Запорожской области российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ".

"Кроме того, - сообщил Конашенков, - в районе населенного пункта Мирное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы".

"Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сказал он.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Артёмовка Луганской народной республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства", - сообщил Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы "Мста-Б". В районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - сказал официальный представитель министерства обороны РФ.