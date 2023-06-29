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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Минобороны РФ сообщило об ударах авиации по ВСУ на краснолиманском направлении

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла ракетные удары по войскам и технике вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Экипажи штурмовиков Су-25, получив координаты, нанесли огневое поражение по сосредоточению живой силы противника неуправляемыми авиационными ракетами", - говорится в сообщении.

"Кроме того, при выполнении боевой задачи был обнаружен танк. Уничтожение бронированной машины было выполнено противотанковым ракетным комплексом "Вихрь", установленным на разведывательно-ударном вертолете Ка-52", - сообщили в Минобороны.

Также российское военное ведомство опубликовало кадры работы специалистов Центрального военного округа, обеспечивающих наведение штурмовой и армейской авиации на районы сосредоточения живой силы и огневых средств противника на краснолиманском направлении.

Украина Россия
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