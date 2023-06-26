Президент РФ проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств, сообщил Песков
*** Участвуют Краснов, Вайно, Колокольцев, Шойгу, Бортников, Золотов, Кочнев, Бастрыкин
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, главой ФСО Дмитрием Кочневым и руководителем следственного комитета Александром Бастрыкиным", - сказал Песков.