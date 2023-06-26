Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Президент РФ проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств, сообщил Песков

*** Участвуют Краснов, Вайно, Колокольцев, Шойгу, Бортников, Золотов, Кочнев, Бастрыкин

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, главой ФСО Дмитрием Кочневым и руководителем следственного комитета Александром Бастрыкиным", - сказал Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обращение Путина к россиянам. Полный текст

Путин выразил благодарность военным и сотрудникам силовых структур за верность присяге

Путин поблагодарил граждан за выдержку, сплоченность и патриотизм

Бойцов "Вагнера" попытались использовать "втемную", заявил президент РФ

Путин заявил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен

Заявления Путина определят судьбу России, сообщил Песков

Путин вечером сделает важные заявления

Кровля здания зоопарка Ростова-на-Дону обрушилась из-за пожара

Кровля здания зоопарка Ростова-на-Дону обрушилась из-за пожара

Что произошло за день: понедельник, 26 июня

Два Су-27 были подняты в воздух из-за трех иностранных военных самолетов у границ РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });