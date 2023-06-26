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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Путин поблагодарил участников совещания с силовым блоком за работу в последние дни

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсуждает с руководителями силового блока работу, проделанную за последние дни, и задачи, которые появились в свете произошедших событий в выходные.

"Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране", - сказал российский лидер на совещании в понедельник вечером.

Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин проводит рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, главой ФСО Дмитрием Кочневым и руководителем следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Владимир Путин
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