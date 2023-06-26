Президент ОАЭ заявил о полной поддержке действий властей РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня, сообщает пресс-служба российского лидера.

"Получив исчерпывающую информацию, эмиратский лидер заявил о полной поддержке действий российского руководства", - отмечается в сообщении.

Были также обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран с учетом итогов переговоров 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

В пресс-службе добавили, что Путин поздравил Бен Заида Аль Нахайяна и всех эмиратцев с наступающим праздником Курбан-байрам.