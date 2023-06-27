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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Эмиратский лидер заявил о важности стабильности в России

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным отметил важность сохранения стабильности в РФ, сообщает эмиратское информационное агентство ВАМ.

Кроме того, президенты "обсудили стратегические отношения между двумя странами и пути их дальнейшего развития".

"Президент Путин выразил удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений между ОАЭ и Россией в различных областях", - подчеркивается в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в России в связи с событиями 24 июня.

"Получив исчерпывающую информацию, эмиратский лидер заявил о полной поддержке действий российского руководства", - отмечтили в пресс-службе.

ОАЭ Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд Владимир Путин
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