Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в южную часть Филиппинского моря

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) "Громкий" и "Совершенный" зашли в южную часть Филиппинского моря для выполнения задач в рамках дальнего морского перехода, сообщает пресс-служба ТОФ.

"В Филиппинское море отряд боевых кораблей ТОФ зашел после преодоления Южно-Китайского моря", - говорится в сообщении.

Экипажи кораблей ТОФ в рамках перехода проводят маневры с демонстрацией военно-морского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в рамках укрепления партнерства. Кроме того, экипажи регулярно проводят учения и корабельные тренировки.

Например, во время перехода экипажи кораблей провели совместное учение с элементами условного морского боя по отражению ракетной атаки условного противника с моря. Имитируемые воздушные цели условно уничтожили при помощи зенитного ракетного комплекса.