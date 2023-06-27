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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Что случилось этой ночью: вторник, 27 июня

Обращение Путина, новый пакет американской военной помощи Киеву, ДТП с пятью погибшими в Самарской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Владимир Путин заявил в обращении к россиянам, что вооруженный мятеж группы "Вагнер" был бы подавлен в любом случае. Президент РФ подчеркнул, что сразу после начала мятежа "были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы". По словам главы государства, подавляющее большинство бойцов и командиров "Вагнера" - патриоты России, которых попытались использовать "втемную".

- США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $500 млн. Как пишет Associated Press со ссылкой на источники, Вашингтон отправит Киеву 30 боевых машин Bradley и 25 бронированных машин Stryker, а также снаряды для системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot.

- Пять человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Самарской области.

- Отряд кораблей Тихоокеанского флота России зашел в южную часть Филиппинского моря. Экипажи проводят маневры с демонстрацией военно-морского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

- В Ростове-на-Дону загорелась крыша административного здания (музея) зоопарка. Пожар, которому присвоили повышенный ранг опасности, потушен, животных спасли.

- Силы быстрого реагирования Судана объявили об одностороннем двухдневном перемирии на период праздника Ид аль-Адха.

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