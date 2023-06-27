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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана погибли в ДТП в Самарской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Двое граждан Киргизии погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Самарской области, сообщила во вторник пресс-служба киргизского МИД.

"В 00:05 (мск) 27 июня произошло ДТП – столкновение легковых автомобилей "Хонда" (минивен) и "Хендай" на 110 км автомобильной дороги федерального значения А-300 "Самара – Большая Черниговка" в районе населенного пункта Кобзевка. В результате ДТП погибли шесть человек – двое граждан Киргизии, а также четверо граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

"Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. Посольство Киргизии в РФ оказывает консульско-правовую помощь пострадавшим гражданам республики и занимается организацией доставки тел умерших граждан на родину", - отметили в ведомстве.

Ранее в Главном управлении МВД по региону сообщали, что жертвами ДТП в Самарской области, по предварительным данным, стали пять человек.

"Предварительно, на месте ДТП погибли пять человек, еще семь с телесными повреждениями бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение", - говорилось в сообщении регионального главка МВД.

В Минздраве России позже во вторник сообщили, что в результате ДТП пострадали восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Восемь пострадавших в ДТП в Самарской области госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Самарская область ДТП
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